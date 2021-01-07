وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن محافظة زنقيلان المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)
AzerTAg.az
٠٧.٠١.٢٠٢١ [١٤:٠٨]
باكو، 7 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)
نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن محافظة زنقيلان المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.
يمكن مشاهدته في هذا الرابط:
https://video.azertag.az/files/video/2021/1/1609999457559627217.mp4
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٧.٠١.٢٠٢١ [١٤:٢٩]
٠٦.٠١.٢٠٢١ [١٣:٣٣]
٠٧.٠١.٢٠٢١ [١٦:١٦]
٠٧.٠١.٢٠٢١ [١٤:٥٥]
٠٧.٠١.٢٠٢١ [١٤:٥٣]
٠٧.٠١.٢٠٢١ [١٣:٥٤]
٠٧.٠١.٢٠٢١ [١٣:٤٣]
٠٦.٠١.٢٠٢١ [٢٣:٥١]
٠٦.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٣٠]
٠٥.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٥٩]
٠٥.٠١.٢٠٢١ [٢١:١٥]
٠٣.٠١.٢٠٢١ [٢٠:٣٥]
٠٢.٠١.٢٠٢١ [٢٠:١٤]
٠٦.٠١.٢٠٢١ [١٥:٢٢]
٠٥.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٤٢]
٠٥.٠١.٢٠٢١ [١٩:٥٨]
٠٥.٠١.٢٠٢١ [١٦:٥٤]
١٦.١٢.٢٠٢٠ [٢١:١٥]
٢٥.١١.٢٠٢٠ [٢١:١٧]
١٩.٠٩.٢٠٢٠ [٢١:٢٠]
١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٢٣]
٠٧.٠١.٢٠٢١ [١٧:١٧]
٠٦.٠١.٢٠٢١ [١٧:١٣]
٠٥.٠١.٢٠٢١ [١٧:٠٦]
٠٧.٠١.٢٠٢١ [١٤:٥٨]
٠٦.٠١.٢٠٢١ [١٤:٥٤]
٠٥.٠١.٢٠٢١ [٢٠:١٣]
٠٤.٠١.٢٠٢١ [١٨:٣٤]
٠٦.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٥٧]
٠٦.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٢١]
٠٦.٠١.٢٠٢١ [٢٠:٥٢]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك