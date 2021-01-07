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    مقطع فيديو لقرية أوتاقلي بمحافظة كالبجر المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)

    ٠٧.٠١.٢٠٢١ [١٤:٢٩]

    باكو، 7 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو قرية أوتاقلي بمحافظة كالبجر المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.

    تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:

    تم احتلال قرية أوتاقلي الساحرة من قبل القوات المسلحة الأرمينية في عام 1993. وبحسب البيان الثلاثي الذي وقعه رئيس جمهورية أذربيجان ورئيس روسيا ورئيس وزراء أرمينيا في 10 نوفمبر نتيجة حرب كاراباخ الثانية، تم تسليم محافظة كالبجر إلى أذربيجان في 25 نوفمبر من عام 2020.

    https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16100093424770847314.mp4

    AZERTAG.AZ :مقطع فيديو لقرية أوتاقلي بمحافظة كالبجر المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)
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