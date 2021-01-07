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    برويز شاهبازوف: أذربيجان صدّرات 1.15 مليار كيلوواط / ساعة من الكهرباء في العام الماضي

    ٠٧.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٠١]

    باكو، 7 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    صدَّرت أذربيجان من الطاقة الكهربائية 1.15 مليار كيلوواط / ساعة خلال العام الماضي.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الطاقة برويز شاهبازوف في الاجتماع المنعقد عبر الاتصال المرئي برئاسة الرئيس إلهام علييف تكريسا لنتائج عام 2020.

    قال الوزير إنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بلغت حجم صادرات الكهرباء 1.15 مليار كيلوواط / ساعة. استمر العمل في إنشاء واستعادة قدرة توليد الكهرباء. وتمت استعادة 1300 ميغاواط من الطاقة في إطار البرامج ذات الصلة وتستمر الأعمال في بناء محطة توليد الكهرباء والمحطة الفرعية "قوبو" بقدرة 385 ميغاواط.

    كما يتم بناء نظام "SCADA" جديد. يجري العمل على بناء محطة طاقة حرارية جديدة بطاقة إنتاجية تبلغ 550 ميغاواط بمشاركة استثمارات أجنبية.

    AZERTAG.AZ :برويز شاهبازوف: أذربيجان صدّرات 1.15 مليار كيلوواط / ساعة من الكهرباء في العام الماضي
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