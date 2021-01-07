برويز شاهبازوف: سيتم إعادة بناء المحطة الفرعية "شوكوربيلي" في محافظة فضولي بحلول شهر مايو

باكو، 7 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

يتم حاليا اتخاذ الإجراءات لإنشاء شبكات توزيع الكهرباء في أراضينا المحررة من وطأة الاحتلال الارمني.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الطاقة برويز شاهبازوف في الاجتماع عبر الاتصال المرئي، المنعقد برئاسة الرئيس إلهام علييف تكريسا لنتائج عام 2020.

قال الوزير إنه "بعد الانتصار التاريخي في الحرب الوطنية التي استمرت 44 يومًا تحت قيادتكم حددتم مهامًا كبيرة أمامنا في قطاع الطاقة وكذلك في مجالات أخرى. إن أولى هذه المهام هو بناء البنية التحتية للطاقة في أراضينا المحررة والاستخدام الأكثر كفاءة لإمكانات الطاقة في المنطقة. من أجل تنفيذ هذه المهام أولاً وقبل كل شيء، يتم تقييم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في المنطقة. لقد قامت شركة "آذرإيشيق" المفتوحة المساهمة بالفعل بترميم مرافق الطاقة المتضررة في المناطق المجاورة وتم تزويد المرافق الحيوية في محافظة فضولي ومدينة جبرائيل وبلدة هادروت والمراكز الحدودية في محافظة جبرائيل بالطاقة الكهربائية. في الوقت نفسه، يتم اتخاذ تدابير لإنشاء شبكات توزيع الكهرباء. وفقًا لمشروع التدابير لشركة "آذرأنرجي" المفتوحة المساهمة، ستتم إعادة بناء المحطة الفرعية "شوكوربيلي" في محافظة فضولي بحلول شهر مايو. ويتم وضع خط إضافي للجهد العالي وزيادة سعة المحطة الفرعية