وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية يوخاري آيريم المحررة في محافظة كالبجر (فيديو)
AzerTAg.az
٠٨.٠١.٢٠٢١ [١٢:٥٤]
باكو، 8 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)
نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية يوخاري آيريم المحررة في محافظة كالبجر من وطأة الاحتلال الارميني.
يمكن مشاهدته في هذا الرابط:
https://video.azertag.az/files/video/2021/1/1610089366256629461.mp4
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