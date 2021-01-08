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    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية يوخاري آيريم المحررة في محافظة كالبجر (فيديو)

    ٠٨.٠١.٢٠٢١ [١٢:٥‎٤]

    باكو، 8 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية يوخاري آيريم المحررة في محافظة كالبجر من وطأة الاحتلال الارميني.

    يمكن مشاهدته في هذا الرابط:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/1/1610089366256629461.mp4

     

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية يوخاري آيريم المحررة في محافظة كالبجر (فيديو)
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