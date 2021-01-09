وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية مرادخانلي المحررة في محافظة قوبادلي (فيديو)

باكو، 9 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية مرادخانلي المحررة في محافظة قوبادلي من وطأة الاحتلال الارميني.

يذكر أنه في 1 نوفمبر 1992 أسفر الهجوم الأرميني المسلح على قرية مرادخانلي عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 8 آخرين بجروح. احتلت هذه القرية من قبل القوات المسلحة الأرمينية في عام 1993. قام الجيش الأذربيجاني الشجاع الذي تعرض لهزيمة ساحقة للقوات المسلحة الأرمنية في 2 نوفمبر عام 2020 في حرب كاراباخ الثانية بتحرير القرية من المحتلين.

يمكن مشاهدته في هذا الرابط:

https://video.azertag.az/files/video/2021/1/161018350466964144.mp4