وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية مرادخانلي المحررة في محافظة قوبادلي (فيديو)
AzerTAg.az
٠٩.٠١.٢٠٢١ [١٤:٢٧]
باكو، 9 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)
نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية مرادخانلي المحررة في محافظة قوبادلي من وطأة الاحتلال الارميني.
يذكر أنه في 1 نوفمبر 1992 أسفر الهجوم الأرميني المسلح على قرية مرادخانلي عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 8 آخرين بجروح. احتلت هذه القرية من قبل القوات المسلحة الأرمينية في عام 1993. قام الجيش الأذربيجاني الشجاع الذي تعرض لهزيمة ساحقة للقوات المسلحة الأرمنية في 2 نوفمبر عام 2020 في حرب كاراباخ الثانية بتحرير القرية من المحتلين.
يمكن مشاهدته في هذا الرابط:
https://video.azertag.az/files/video/2021/1/161018350466964144.mp4
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