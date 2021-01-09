  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية مرادخانلي المحررة في محافظة قوبادلي (فيديو)

    ٠٩.٠١.٢٠٢١ [١٤:٢٧]

    باكو، 9 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية مرادخانلي المحررة في محافظة قوبادلي من وطأة الاحتلال الارميني.

    يذكر أنه في 1 نوفمبر 1992 أسفر الهجوم الأرميني المسلح على قرية مرادخانلي عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 8 آخرين بجروح. احتلت هذه القرية من قبل القوات المسلحة الأرمينية في عام 1993. قام الجيش الأذربيجاني الشجاع الذي تعرض لهزيمة ساحقة للقوات المسلحة الأرمنية في 2 نوفمبر عام 2020 في حرب كاراباخ الثانية بتحرير القرية من المحتلين.

    يمكن مشاهدته في هذا الرابط:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/1/161018350466964144.mp4

    AZERTAG.AZ : وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية مرادخانلي المحررة في محافظة قوبادلي (فيديو)
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٨.٠١.٢٠٢١ [١٢:٥‎٤]
    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية يوخاري آيريم المحررة في محافظة كالبجر (فيديو)
    ٠٧.٠١.٢٠٢١ [١٤:٢٩]
    مقطع فيديو لقرية أوتاقلي بمحافظة كالبجر المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)
    ٠٧.٠١.٢٠٢١ [١٤:٠٨]
    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن محافظة زنقيلان المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)
    ٠٦.٠١.٢٠٢١ [١٧:٠٣]
    مقطع فيديو لقرية تيري بمحافظة زنقيلان المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)
    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية مرادخانلي المحررة في محافظة قوبادلي (فيديو) وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية مرادخانلي المحررة في محافظة قوبادلي (فيديو) وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية مرادخانلي المحررة في محافظة قوبادلي (فيديو) وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية مرادخانلي المحررة في محافظة قوبادلي (فيديو) وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية مرادخانلي المحررة في محافظة قوبادلي (فيديو) وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية مرادخانلي المحررة في محافظة قوبادلي (فيديو)