المدير العام للإيسيسكو يبدأ الإثنين زيارة رسمية إلى أذربيجان

باكو، 10 يناير أذرتاج

يبدأ الدكتور سالم بن محمـد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) يوم الإثنين (11 يناير 2021) زيارة رسمية إلى جمهورية أذربيجان، يلتقي خلالها عددا من كبار المسؤولين في البلد، لبحث سبل تطوير التعاون والشراكة بين الإيسيسكو وأذربيجان في مجالات التربية والعلوم والثقافة.

ويتضمن جدول زيارة الدكتور المالك، والوفد المرافق له من مديري القطاعات بالإيسيسكو، جولة ميدانية في عدد من المواقع التاريخية والثقافية.

وأكد المدير العام للإيسيسكو أن الزيارة تأتي في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع بين المنظمة وجمهورية أذربيجان، وحرص الجانبين على تطويرها، في ظل الرؤية الجديدة للإيسيسكو، وما توليه من عناية خاصة بتثمين وحفظ وتسجيل الكنوز التاريخية الثقافية بالدول الأعضاء على لائحة التراث في العالم الإسلامي، ضمن توجه المنظمة للعمل على إحياء التراث الإسلامي بمختلف جوانبه، لربط الأجيال مع بعضها، وبناء ذاكرة مشتركة لاستشراف المستقبل.

وأوضح أن التعاون بين الإيسيسكو وأذربيجان تعاون متميز، يشمل جميع مجالات عمل المنظمة وخططها المستقبلية، خصوصا ما يتعلق بالحوار الحضاري، وتقديم الصورة الصحيحة للثقافة الإسلامية إلى العالم.