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    سياسة


    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية كشدك المحررة في محافظة كالبجر (فيديو)

    ١١.٠١.٢٠٢١ [١٣:١٨]

    باكو، 11 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية كشدك المحررة في محافظة كالبجر من وطأة الاحتلال الأرميني.

    يذكر أن قرية كشدك الواقعة في سفوح التلال على ضفاف نهر تارتار احتلت عام 1993 من قبل القوات المسلحة الأرمينية. وبحسب البيان الثلاثي الذي وقعه رئيس أذربيجان ورئيس روسيا ورئيس وزراء أرمينيا في 10 نوفمبر نتيجة حرب قاراباغ الثانية، تم تسليم محافظة كالبجر إلى أذربيجان في 25 نوفمبر.

    يمكن مشاهدته في هذا الرابط:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16103525522989210488.mp4

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية كشدك المحررة في محافظة كالبجر (فيديو)
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