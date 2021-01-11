مناقشة مسائل التعاون في مجال التعليم بين اذربيجان والإسيسكو

باكو، 11 يناير (أذرتاج)

التقى وزير التعليم الاذربيجاني إمين أمراللايف مع الدكتور سالم بن محمـد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الذي يزور أذربيجان حاليا.

افادت وكالة أذرتاج ان اللقاء شهد بحث الوضع الحالي للعلاقات وآفاق تطويرها في مجال التعليم مع الاسيسكو. اشير في اللقاء الى ان 51 طالبا سيدرسون في مؤسسات التعليم العالي في اذربيجان في اطار المنحة الدراسية التي اعلنتها اذربيجان لمواطني الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي بناء على مرسوم اصدره الرئيس الاذربيجاني.

كذلك قال الوزير ان هجمات القوات المسلحة لارمينيا التي استمرت لمدة أكثر من 6 اسابيع من 27 سبتمبر أدت الى مقتل 10 تلاميذ وجرح 16 آخر، فضلا عن خسائر مختلفة لحقت بـ54 مؤسسة تعليم. أكد الوزير ان الدولة تتخذ خطوات لإزالة الاضرار.

يجب الذكر ان وفد الاسيسكو سيزور المناطق المحررة من الاحتلال.