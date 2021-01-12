  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    بحث مسائل توسيع العلاقات العسكرية بين أذربيجان وباكستان

    ١٢.٠١.٢٠٢١ [١١:١٣]

    باكو، 12 يناير (أذرتاج)

    التقى وزير الدفاع الاذربيجاني الفريق اول ذاكر حسنوف امس 11 يناير مع قائد القوات الجوية الباكستانية المارشال مجاهد أنور خان والوفد المرافق له في زيارته أذربيجان.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان الطرفين اعربا في اللقاء عن امتنانهما من مستوى الصداقة والثقة المتبادلة بين الشعبين وتطور العلاقات بين أذربيجان وباكستان ومستوى الشراكة الاستراتيجية.

    هنأ قائد القوات الجوية الباكستانية الشعب الاذربيجاني بمناسبة الانتصار على العدو في حربه الوطنية سائلا الله تعالى الرحمة في الشهداء من العسكريين والمواطنين المدنيين ومتمنيا للجرحى الشفاء العاجل.

    ناقش الجانبان في اللقاء مسائل تطوير التعاون بين القوات الجوية لكلا البلدين وفي مجال التعليم العسكري والتعليم الفني العسكري بين أذربيجان وباكستان وتوسيع العلاقات.

     

    AZERTAG.AZ :بحث مسائل توسيع العلاقات العسكرية بين أذربيجان وباكستان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٢.٠١.٢٠٢١ [١٢:٢٨]
    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن محافظة قوبادلي المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)
    ١٢.٠١.٢٠٢١ [١١:١٧]
    أذربيجان وباكستان تبحثان تطوير التعاون في الطيران العسكري
    ١١.٠١.٢٠٢١ [١٣:١٨]
    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية كشدك المحررة في محافظة كالبجر (فيديو)
    ١١.٠١.٢٠٢١ [١٢:١٦]
    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية داشبولاق المحررة في محافظة كالبجر (فيديو)
    بحث مسائل توسيع العلاقات العسكرية بين أذربيجان وباكستان بحث مسائل توسيع العلاقات العسكرية بين أذربيجان وباكستان