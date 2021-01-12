بحث مسائل توسيع العلاقات العسكرية بين أذربيجان وباكستان

باكو، 12 يناير (أذرتاج)

التقى وزير الدفاع الاذربيجاني الفريق اول ذاكر حسنوف امس 11 يناير مع قائد القوات الجوية الباكستانية المارشال مجاهد أنور خان والوفد المرافق له في زيارته أذربيجان.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان الطرفين اعربا في اللقاء عن امتنانهما من مستوى الصداقة والثقة المتبادلة بين الشعبين وتطور العلاقات بين أذربيجان وباكستان ومستوى الشراكة الاستراتيجية.

هنأ قائد القوات الجوية الباكستانية الشعب الاذربيجاني بمناسبة الانتصار على العدو في حربه الوطنية سائلا الله تعالى الرحمة في الشهداء من العسكريين والمواطنين المدنيين ومتمنيا للجرحى الشفاء العاجل.

ناقش الجانبان في اللقاء مسائل تطوير التعاون بين القوات الجوية لكلا البلدين وفي مجال التعليم العسكري والتعليم الفني العسكري بين أذربيجان وباكستان وتوسيع العلاقات.