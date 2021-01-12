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    سياسة


    أذربيجان وباكستان تبحثان تطوير التعاون في الطيران العسكري

    ١٢.٠١.٢٠٢١ [١١:١٧]

    باكو، 12 يناير اذرتاج

    التقى قائد القوات الجوية الأذربيجانية نائب وزير الدفاع الجنرال رامز طاهروف امس 11 يناير مع قائد القوات الجوية الباكستانية المارشال مجاهد أنور خان والوفد المرافق له في زيارته أذربيجان.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان الجنرال طاهروف اعرب عن امتنانه على دراسة الطيارين العسكريين الاذربيجانيين في اكاديمية القوات الجوية الباكستانية مشيرا الى ان تطور العلاقات في مجال التعليم العسكري والمجالات الأخرى بين القوات الجوية لكلا البلدين ساهم في المزيد من تعزيز القدرات القتالية لجيوشنا.

    بدوره اعرب المارشال مجاهد أنور خان عن امتنانه على تلقي القوات الجوية الباكستانية تدريبات في مراكز التدريب الجوي في أذربيجان مشيرا الى ضرورة المزيد من توسيع هذه النشاطات.

    كما بحث الطرفان في مسائل تطوير التعاون بين القوات الجوية الأذربيجانية والباكستانية وتوسيع العلاقات وتنظيم التدريبات العسكرية المشتركة.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان وباكستان تبحثان تطوير التعاون في الطيران العسكري
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