وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن محافظة قوبادلي المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)

باكو، 12 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن محافظة قوبادلي المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.

يذكر أن القوات المسلحة الأرمنية احتلت منطقة قوبادلي في 31 أغسطس عام 1993. قام الجيش الأذربيجاني الذي وجه ضربة ساحقة للعدو في الحرب الوطنية بتحرير المحافظة في 25 أكتوبر عام 2020. قبل الاحتلال كانت في المحافظة مدينة و93 قرية.

يمكن مشاهدته في هذا الرابط:

https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16104317755166153044.mp4