وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية شابلار المحررة في محافظة كالبجر (فيديو)

باكو، 12 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية شابلار المحررة في محافظة كالبجر من وطأة الاحتلال الأرميني.

يذكر أنه احتلت القوات المسلحة الأرمينية قرية شابلار في عام 1993. وبحسب البيان الثلاثي الذي وقعه رئيس أذربيجان ورئيس روسيا ورئيس وزراء أرمينيا في 10 نوفمبر نتيجة حرب قاراباغ الثانية، تم تسليم محافظة كالبجر إلى أذربيجان في 25 نوفمبر عام 2020.

يمكن مشاهدته في هذا الرابط:

https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16104517653783248748.mp4