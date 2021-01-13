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    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية أشاغي شورتان المحررة في محافظة كالبجر (فيديو)

    ١٣.٠١.٢٠٢١ [١٣:٥‎٢]

    باكو، 13 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية أشاغي شورتان المحررة في محافظة كالبجر من وطأة الاحتلال الأرميني.

    يذكر أن هذه القرية الواقعة في سفح جبل "دليداغ" على ضفاف نهر تارتار احتلت عام 1993 من قبل القوات المسلحة الأرمينية. وبحسب البيان الثلاثي الذي وقعه رئيس أذربيجان ورئيس روسيا ورئيس وزراء أرمينيا في 10 نوفمبر نتيجة حرب قاراباغ الثانية، تم تسليم محافظة كالبجر إلى أذربيجان في 25 نوفمبر عام 2020.

    يمكن مشاهدته في هذا الرابط:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/1/1610518979506965016.mp4

     

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية أشاغي شورتان المحررة في محافظة كالبجر (فيديو)
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