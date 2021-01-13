العقيد دركاهلي: جيش أذربيجان لم يخرق نظام وقف اطلاق النار

باكو، 13 يناير، أذرتاج

قال العقيد واقف دركاهلي إن وزارة الدفاع الأذربيجانية تفنذ تفنيدا قاطعا ما يتداول لدى وسائل الاعلام الجماهيرية الأرمينية اليوم مما يدعي بأن جندي الملاك الأرميني الاحتلالي المدعو واردان كيراكوسيان من مواليد 2000م اصيب جراء خرق قوات أذربيجان نظام وقف اطلاق النار.

أفادت أذرتاج عن العقيد دركاهلي رئيس جهاز الإعلام بوزارة الدفاع قوله في تصريح له للوكالة إن جيش أذربيجان ملتزم التزاما تاما بمتطلبات البيان الثلاثي الموقع في 10 نوفمبر عام 2020م ولم تكن أية حالة لخرق نظام وقف اطلاق النار من جانب جيش أذربيجان الى الحين.