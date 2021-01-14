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    سياسة


    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية قروند المحررة في محافظة فضولي (فيديو)

    ١٤.٠١.٢٠٢١ [١٣:٣٣]

    باكو، 14 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية قروند المحررة في محافظة فضولي من وطأة الاحتلال الأرميني.

    يذكر أن الجيش الأذربيجاني الذي وجه ضربة ساحقة للعدو في الحرب الوطنية قام بتحرير قرية قروند في 27 سبتمبر عام 2020.

    يمكن مشاهدته في هذا الرابط:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/1/1610604052614724994.mp4

     

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية قروند المحررة في محافظة فضولي (فيديو)
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