وفد الايسيسكو يزور محمية إيتشري شهر

باكو، 14 يناير، أذرتاج

تفقد وفد منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) برئاسة المدير العام للمنظمة الدكتور سالم بن محمـد المالك محمية إيتشري شهر بالمدينة القديمة وسط باكو العاصمة في 13 يناير.

أفادت أذرتاج أن اعضاء الوفد احيطوا علما بأعمال الاعمار واعادة التأهيل المنفذة في محمية إيتشري شهر التاريخي المعماري التي ادرجة في قائمة التراث الثقافي العالمي لليونسكو.

وبدأ التفقد من مجمع قصر ملوك الشيروان شاه الأثر المعماري التاريخي ذي الاهمية العالمية وقدمت للضيوف معلومات حول وقوع منشآت الاثر الترايخي المبني في اوائل القرن الخامس عشر حيث أن الأثر التاريخي منظور من بحر الخزر ومرتفعات حول المدينة وما زال المجمع يحافظ على ميزاته التاريخي المعماري الى اليوم.

ثم تعرف الضيوف على مسجد بايلار درة الفن لدى مجمع قصر الشيروان شاه الذي بني عام 1895م وسمي باسم "بايلار" (السادة) لانه بني بطلب من سادة باكو آنذاك. ودمجت مبادئ المعمارية الهندسية الاوروبية والشرقية في بناء المسجد.

كما زار الضيوف خلال الجولة متنزها جديد الانشاء في اراضي مجمع قصر إمارة باكو.

وتفقدوا الحمام تحت الأرض العائد الى القرن السابع عشر والمعثور عليه خلال اعمال الحفريات الاثرية قرب بوابة سرور المجمع عام 2016م.

ثم زار الضيوف مركز الفنون الجميلة التقليدية في محمية إيتشري شهر.

وفي ختام الجولة التعرفية وقع المدير العام للإيسيسكو سالم بن محمد المالك في كتاب ضيوف الشرف لمحمية إيتشري شهر.

وقدمت هدية تذكارية للضيوف.