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    ثقافة


    وفد الايسيسكو يتفقد متحف السجاد الوطني

    ١٤.٠١.٢٠٢١ [١٤:٥‎٠]

    باكو، 14 يناير، أذرتاج

    تفقد وفد منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) برئاسة المدير العام للمنظمة الدكتور سالم بن محمـد المالك متحف السجاد الوطني بالعاصمة باكو في 13 يناير.

    أفادت أذرتاج أن الضيوف احيطوا علما بحرفة حياكة السجاد الوطني وتاريخها وتقاليدها.

    وقيل إن المتحف يحافظ على نماذج نادرة لسجاجيد أذربيجان القديمة والحديثة الخاصة بجميع المدارس السبع الأذربيجانية مدارس قوبا وباكو وشيروان وكنجة وقازاخ وقراباغ وتبريز وهي ادرجت في رصيد المتحف الذهبي.

    واضيف أن الحرفة الوطنية الأذربيجانية لحياكة السجاد ادرجت في قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو في 16 نوفمبر عام 2010م بفضل جهود النائبة الاولى للرئيس مهربان علييفا.

    وتفقد الضيوف السجاجيد المعروضة في المتحف واهتموا كذلك بهيكل بناية المتحف غير العادي ومظهره الشبيه بالسجاد.

     

     

    AZERTAG.AZ :وفد الايسيسكو يتفقد متحف السجاد الوطني
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