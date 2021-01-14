سيحتفل "عام الشاعر نظامي كنجوي" في إطار الإيسيسكو
AzerTAg.az
١٤.٠١.٢٠٢١ [١٨:٠٤]
باكو، 14 يناير (أذرتاج).
سيحتفل "عام الشاعر الاذربيجاني نظامي كنجوي" في إطار الإيسيسكو.
أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الثقافة الاذربيجاني أنار كريموف في مؤتمر صحفي عقد في جامعة آدا في 14 يناير.
أضاف الوزير انه تم التوصل الى الاتفاق بهذا الشأن مع المدير العام للمنظمة سالم بن محمد المالك. ستتخذ الإيسيسكو سلسلة من التدابير في إطار إعلان عام 2021 "عام نظامي كنجوي" في أذربيجان. أنا على ثقة في ان هذه الفعاليات ستلعب دورا مهما في تبليغ إسهامات إبداع نظامي كنجوي في العالم الإسلامي.
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