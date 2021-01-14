بعثة الإيسيسكو تزور أذربيجان

باكو، 14 يناير (أذرتاج).

ستقوم البعثة الفنية للإيسيسكو بزيارة أذربيجان قريبا. من المتوقع ان الوفد سيزور المناطق المحررة من الاحتلال حتى نهاية شهر فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها سالم بن محمد المالك المدير العام منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) في مؤتمر صحفي عقد في جامعة آدا في 14 يناير.

قال المدير العام ان تقريرا ستعده البعثة الفنية سيكون أصدق تقييم متعلق بالدمار الموجود في الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال.

أكد سالم بن محمد المالك انه "بعد عودة وفد الإيسيسكو سيشكل فريق سيضم في صفوفه ممثلي البلدان الأعضاء وغير الأعضاء. في نهاية الأسبوع التالي سنعين خبراء بشأن التقرير المتعلق بنتائج الزيارة وسنسعى الى تنظيم زيارة البعثة الفنية."