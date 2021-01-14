بحث التعاون العسكري والعسكري الفني بين أذربيجان وإيران

باكو، 14 يناير، أذرتاج

التقى وزير الدفاع الأذربيجاني ذاكر حسنوف في 14 يناير اليوم بسفير جمهورية ايران الاسلامية جديد التعيين في باكو سيد عباس موسوي.

أفادت أذرتاج عن بيان الوزارة أن الوزير هنأ السفير بمناسبة بدئه عمله الدبلوماسي في البلد متمنيا له نجاحا.

وابلغ الوزير ذاكر حسنوف عن الشكر للسفير على دعم ايران موقف أذربيجان في الحرب الوطنية فيما طلب بنقل تحياته الى رئيس الاركان العامة الايرانية محمد حسين باقري ووزير الدفاع ودعم القوات المسلحة أمير حاتمي.

واشار وزير الدفاع الى لعب لقاءات زعيمي البلدين دورا مهما في تطور العلاقات بين أذربيجان وايران مؤكدا على استمرار ناجح للتعاون في المجال العسكري ايضا.

وهنأ الدبلوماسي باسم بلاده بمناسبة الانتصار المحقق في الحرب الوطنية أذربيجان دولة وشعبا متمنيا الرحمة للشهداء من الجنود والمدنيين والشفاء العاجل للمصابين والجرحى.

وابلغ امتنانه من شروعه في العمل الدبلوماسي سفيرا لدى أذربيجان البلد الصديق مفيدا ألا يبخل جهدا إلا وينفقها من اجل تطوير التعاون في المجال العسكري خاصة. واكد السفير على أن تطور التعاون العسكري بين البلدين عامل واجب لضمان الامن الاقليمي.

وتبادل الطرفان وجهات نظر حول توسيع التعاون في المجال العسكري وتنظيم زيارات متبادلة للممثلين العسكريين لكلا البلدين.

وطرحت في اللقاء على بساط البحث مسائل الاوضاع الحالية للتعاون العسكري بين أذربيجان وايران وآفاق تطور العلاقات في المجالات العسكرية الفنية والتعليم العسكري والطب العسكري وكذلك المشكلات الاقليمية.