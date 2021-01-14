الحصول على نسخة مخطوطة من مجموعة قصائد جهانشاه حقيقي

باكو، 14 يناير، أذرتاج

تلقى نائب مدير معهد محمد فضولي للمخطوطات الدكتور في فقه اللغة باشا كريموف نسخة مخطوطة من مجموعة قصائد- ديوان الشاعر الأذربيجاني في القرن الخامس عشر وحاكم دولة قره قويونلو جاهانشاه حقيقي (1405-1467) من قسم "فاتح" لمكتبة "السليمانية" في اسطنبول.

أبلغ المعهد أذرتاج عن ذلك. وقد أشير إلى أن النسخة المكونة من 107 صفحات تحتوي على 31 مثنوياً و1 مستضاد و112 غزل بالفارسية و94 غزلاً و29 رباعية باللغة الأذربيجانية التركية. تحتفظ النسخ الثلاث الأخرى المعروفة لديوان حقيقي في مكتبة المتحف البريطاني في لندن ومعهد "ماتندران" للمخطوطات في يريفان ومكتبة كلية اللغة والتاريخ والجغرافيا بجامعة أنقرة.

تعد المخطوطة الجديدة التي تم الحصول عليها في مكتبة "السليمانية" في اسطنبول نسخة من أكثر قصائد جهانشاه حقيقي عدداً. تحتوي هذه النصوص على معلومات قيمة حول رؤية المؤلف للعالم التي لم ترد في أي من النسخ الأخرى. وتجدر الإشارة إلى أن جهانشاه الذي كتب قصائد جميلة بلغته الأم التركية الأذربيجانية، كان يعتبر من الحكام المتعلمين والمستنيرين في ذلك الوقت وكان معروفاً في تاريخنا الأدبي بالاسم المستعار "حقيقي". أنه تلقى تعليماً على المستوى العالي كان متمرساً في الأدب الشرقي وألف كتب الغزل والمثنويات والروباعيات باللغتين التركية الأذربيجانية والفارسية. كان حاكم قره قويونلو الذي اعتبر نفسه خليفة لمدرسة نسيمي وممثلاً معروفاً لفلسفة الأدب. وأشاد الشاعر الفارسي الكبير عبد الرحمن جامي بصفات "ديوانه" الفنية والروحية وأطلق عليها اسم "الكنز" في إحدى قصائده.