"أذرإينرجي": سيتم تشغيل محطة "جولابيرد" الصغيرة لتوليد الطاقة الكهرومائية قريباً في الاراضي المحررة من الاحتلال

باكو، 15 يناير، أذرتاج

دمر قوات الاحتلال الأرمني محطات الطاقة الكهرومائية الصغيرة في الأراضي المحررة لأذربيجان، ولا سيما في كلبجر ولاشين ومناطق أخرى، وفككوا معداتهم المفيدة وأحرقوا أو فجروا ما عجزوا في حمله معهم.

أفادت "أذرإينرجي" لوكالة أذرتاج أنه لم تكن أي محطة من محطات الطاقة في حالة جيدة وتم تدمير كلها بالكامل. ومع ذلك، اتخذت شركة "أذرإينرجي" بالفعل خطوات عملية لتحقيق الأهداف التي حددها الرئيس إلهام علييف لتحويل الأراضي المحررة إلى منطقة الطاقة الخضراء وتقوم منذ بعض الوقت بإصلاح محطة "جولابيرد" الصغيرة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 8 كيلو واط في لاتشين وتجري أعمال الترميم التي شارفت على الاكتمال. يتم إصلاح المعدات التي تضررت في المعارك أو استبدال غرف الآلات والوحدات والمولدات ولوحات التحكم ومحولات المحطة بالأخرى الجديدة. في الوقت نفسه، تجري إعادة بناء خط الأنابيب الممتد من نهر هكاري إلى الوحدات الهيدروليكية والذي انفجر أثناء القتال.

نتيجة الأعمال السريعة الجارية على أساس التناوب، من المخطط أن يتم تشغيل محطة "جولابيرد" الصغيرة لتوليد الطاقة الكهرومائية في المستقبل القريب. لهذا الغرض، تم إشراك جماعات من المقاولين ومتخصصين.

في البداية، سيتم نقل الجهد البالغ 10 كيلوفولت الذي يولده المولد في محطة "جولابيرد" الصغيرة لتوليد الطاقة الكهرومائية إلى الوحدات العسكرية القريبة في لاتشين وغوبادلي وفي المستقبل إلى المحطة الفرعية الجديدة بقدرة 110 كيلوفولت والتي سيتم بناؤها في غوبادلي عبر خط عالي الجهد.