مقطع فيديو لقرية بويوك مرجانلي بمحافظة جبرائيل المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)

باكو، 15 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية بويوك مرجانلي بمحافظة جبرائيل المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.

يذكر أن القوات المسلحة الأرمنية احتلت قرية بويوك مرجانلي في عام 1993. قام الجيش الأذربيجاني الذي وجه ضربة ساحقة للعدو في الحرب الوطنية بتحرير القرية في 27 سبتمبر عام 2020.

يمكن مشاهدته في هذا الرابط:

https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16107021666279457460.mp4