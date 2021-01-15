  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    مقطع فيديو لقرية بويوك مرجانلي بمحافظة جبرائيل المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)

    ١٥‎.٠١.٢٠٢١ [١٦:٣٣]

    باكو، 15 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية بويوك مرجانلي بمحافظة جبرائيل المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.

    يذكر أن القوات المسلحة الأرمنية احتلت قرية بويوك مرجانلي في عام 1993. قام الجيش الأذربيجاني الذي وجه ضربة ساحقة للعدو في الحرب الوطنية بتحرير القرية في 27 سبتمبر عام 2020.

    يمكن مشاهدته في هذا الرابط:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16107021666279457460.mp4

    AZERTAG.AZ :مقطع فيديو لقرية بويوك مرجانلي بمحافظة جبرائيل المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٤.٠١.٢٠٢١ [٢١:٣٥‎]
    بحث التعاون العسكري والعسكري الفني بين أذربيجان وإيران
    ١٤.٠١.٢٠٢١ [١٣:٣٣]
    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية قروند المحررة في محافظة فضولي (فيديو)
    ١٣.٠١.٢٠٢١ [٢١:٢٨]
    العقيد دركاهلي: جيش أذربيجان لم يخرق نظام وقف اطلاق النار
    ١٣.٠١.٢٠٢١ [١٣:٥‎٢]
    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية أشاغي شورتان المحررة في محافظة كالبجر (فيديو)
    مقطع فيديو لقرية بويوك مرجانلي بمحافظة جبرائيل المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو) مقطع فيديو لقرية بويوك مرجانلي بمحافظة جبرائيل المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو) مقطع فيديو لقرية بويوك مرجانلي بمحافظة جبرائيل المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو) مقطع فيديو لقرية بويوك مرجانلي بمحافظة جبرائيل المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو) مقطع فيديو لقرية بويوك مرجانلي بمحافظة جبرائيل المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو) مقطع فيديو لقرية بويوك مرجانلي بمحافظة جبرائيل المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو) مقطع فيديو لقرية بويوك مرجانلي بمحافظة جبرائيل المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو) مقطع فيديو لقرية بويوك مرجانلي بمحافظة جبرائيل المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو) مقطع فيديو لقرية بويوك مرجانلي بمحافظة جبرائيل المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو) مقطع فيديو لقرية بويوك مرجانلي بمحافظة جبرائيل المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)