وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية ميرزه جمالي المحررة في محافظة فضولي (فيديو)
AzerTAg.az
١٦.٠١.٢٠٢١ [١٥:٢٧]
باكو، 16 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)
نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية ميرزه جمالي المحررة في محافظة فضولي من وطأة الاحتلال الأرميني.
يمكن مشاهدته في هذا الرابط:
https://video.azertag.az/files/video/2021/1/1610790340182243028.mp4
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٥.٠١.٢٠٢١ [١٦:٣٣]
١٤.٠١.٢٠٢١ [٢١:٣٥]
١٤.٠١.٢٠٢١ [١٣:٣٣]
١٣.٠١.٢٠٢١ [٢١:٢٨]
١٦.٠١.٢٠٢١ [١٥:٢٧]
١٦.٠١.٢٠٢١ [١٢:٥٨]
١٦.٠١.٢٠٢١ [٠١:١٣]
١٦.٠١.٢٠٢١ [٠٠:٥٦]
١٦.٠١.٢٠٢١ [١٤:٠٠]
١٦.٠١.٢٠٢١ [١٣:٠٦]
١٦.٠١.٢٠٢١ [١٢:١٩]
١٦.٠١.٢٠٢١ [٠١:٠٤]
١٤.٠١.٢٠٢١ [٢٣:٣٣]
١١.٠١.٢٠٢١ [١٩:٤٩]
٠٨.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٣٧]
٠٥.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٥٩]
١٥.٠١.٢٠٢١ [١١:٤٢]
١٤.٠١.٢٠٢١ [١٩:٤٩]
١٤.٠١.٢٠٢١ [١٨:١٢]
١٤.٠١.٢٠٢١ [١٨:٠٤]
١١.٠١.٢٠٢١ [١٧:٣٣]
١٦.١٢.٢٠٢٠ [٢١:١٥]
٢٥.١١.٢٠٢٠ [٢١:١٧]
١٩.٠٩.٢٠٢٠ [٢١:٢٠]
١٥.٠١.٢٠٢١ [١٧:٣٠]
١٤.٠١.٢٠٢١ [١٩:٢٥]
١٣.٠١.٢٠٢١ [١٧:٤٨]
١٥.٠١.٢٠٢١ [١٥:٠٨]
١٥.٠١.٢٠٢١ [١٤:٠٦]
١٥.٠١.٢٠٢١ [١١:٣٨]
١٤.٠١.٢٠٢١ [٢٠:٤٨]
١٦.٠١.٢٠٢١ [١٣:٤٠]
١٥.٠١.٢٠٢١ [١٢:٤٣]
١٥.٠١.٢٠٢١ [١٢:٤٠]
١٥.٠١.٢٠٢١ [١١:٣٥]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك