  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية ميرزه جمالي المحررة في محافظة فضولي (فيديو)

    ١٦.٠١.٢٠٢١ [١٥‎:٢٧]

    باكو، 16 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية ميرزه جمالي المحررة في محافظة فضولي من وطأة الاحتلال الأرميني.

    يمكن مشاهدته في هذا الرابط:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/1/1610790340182243028.mp4

    AZERTAG.AZ : وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية ميرزه جمالي المحررة في محافظة فضولي (فيديو)
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٥‎.٠١.٢٠٢١ [١٦:٣٣]
    مقطع فيديو لقرية بويوك مرجانلي بمحافظة جبرائيل المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)
    ١٤.٠١.٢٠٢١ [٢١:٣٥‎]
    بحث التعاون العسكري والعسكري الفني بين أذربيجان وإيران
    ١٤.٠١.٢٠٢١ [١٣:٣٣]
    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية قروند المحررة في محافظة فضولي (فيديو)
    ١٣.٠١.٢٠٢١ [٢١:٢٨]
    العقيد دركاهلي: جيش أذربيجان لم يخرق نظام وقف اطلاق النار
    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية ميرزه جمالي المحررة في محافظة فضولي (فيديو) وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية ميرزه جمالي المحررة في محافظة فضولي (فيديو) وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية ميرزه جمالي المحررة في محافظة فضولي (فيديو) وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية ميرزه جمالي المحررة في محافظة فضولي (فيديو) وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية ميرزه جمالي المحررة في محافظة فضولي (فيديو) وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية ميرزه جمالي المحررة في محافظة فضولي (فيديو) وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية ميرزه جمالي المحررة في محافظة فضولي (فيديو)