وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية ميرزه جمالي المحررة في محافظة فضولي (فيديو)

باكو، 16 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية ميرزه جمالي المحررة في محافظة فضولي من وطأة الاحتلال الأرميني.

يمكن مشاهدته في هذا الرابط:

https://video.azertag.az/files/video/2021/1/1610790340182243028.mp4