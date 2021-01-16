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    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية حاجيكند المحررة في محافظة كالبجر (فيديو)

    ١٦.٠١.٢٠٢١ [١٦:٠٠]

    باكو، 16 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية حاجيكند المحررة في محافظة كالبجر من وطأة الاحتلال الأرميني.

    يذكر أن قرية حاجيكند تقع على ارتفاع 1794 متر فوق مستوى سطح البحر وعلى الضفة اليمنى لنهر تارتار. تم احتلال القرية عام 1993 من قبل القوات المسلحة الأرمينية. وبحسب البيان الثلاثي الذي وقعه رئيس أذربيجان ورئيس روسيا ورئيس وزراء أرمينيا في 10 نوفمبر نتيجة حرب قاراباغ الثانية، تم تسليم محافظة كالبجر إلى أذربيجان في 25 نوفمبر عام 2020.

    يمكن مشاهدته في هذا الرابط:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16107827105089655328.mp4

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية حاجيكند المحررة في محافظة كالبجر (فيديو)
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