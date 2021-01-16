باكو، 16 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج) نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو قرية شللي بمحافظة أغدام المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني. تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو: https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16107993213534340337.mp4

AZERTAG.AZ : مقطع فيديو لقرية شللي بمحافظة أغدام المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)

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