مقطع فيديو لقرية شللي بمحافظة أغدام المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)
AzerTAg.az
١٦.٠١.٢٠٢١ [١٨:٤٣]
باكو، 16 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)
نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو قرية شللي بمحافظة أغدام المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.
تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:
https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16107993213534340337.mp4
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