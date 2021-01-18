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    سياسة


    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية خدرلي المحررة في محافظة أغدام (فيديو)

    ١٨.٠١.٢٠٢١ [١٣:٢٠]

    باكو، 18 يناير / كانون الثاني،(أذرتاج)

    نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية خدرلي المحررة في محافظة أغدام من وطأة الاحتلال الأرميني.

    يذكر أنه تم احتلال القرية عام 1993 من قبل القوات المسلحة الأرمينية. وبحسب البيان الثلاثي الذي وقعه رئيس أذربيجان ورئيس روسيا ورئيس وزراء أرمينيا في 10 نوفمبر نتيجة حرب قاراباغ الثانية، تم تسليم محافظة أغدام إلى أذربيجان في 20 نوفمبر عام 2020.

    تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/1/1610955305711836897.mp4

     

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية خدرلي المحررة في محافظة أغدام (فيديو)
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