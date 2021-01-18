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    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية مردينلي المحررة في محافظة فضولي (فيديو)

    ١٨.٠١.٢٠٢١ [١٤:٢٣]

    باكو، 18 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية مردينلي بمحافظة فضولي المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.

    يذكر أنه وفقا للعديد من الباحثين، سميت القرية بهذا الاسم لأنها بناها عائلات تنتمي الى سلالة مردينلي. كان اسم القرية حتى عام 1750 قارابولاق. احتلت القوات المسلحة الأرمنية قرية مردينلي في عام 1993.

    قام الجيش الأذربيجاني الذي وجه ضربة ساحقة للعدو في الحرب الوطنية بتحرير القرية في 9 نوفمبر عام 2020.

    يمكن مشاهدته في هذا الرابط:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/1/1610960099895027303.mp4

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية مردينلي المحررة في محافظة فضولي (فيديو)
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