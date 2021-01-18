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    انخفاض صادرات الكهرباء من أذربيجان

    ١٨.٠١.٢٠٢١ [١٤:٣٣]

    باكو، 18 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    انخفضت صادرات الكهرباء من أذربيجان خلال عام 2020.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية الأذربيجانية أنه تم تصدير مليار و323.5 مليون كيلوواط / ساعة من الكهرباء من البلد.

    كانت تكلفة تصدير الطاقة الكهربائية في نفس الفترة 59.8 مليون دولار أمريكي.

    يذكر أنه تم تصدير مليار و770.6 مليون كيلوواط / ساعة من الكهرباء من البلاد خلال عام 2019 في حين كانت تكلفة التصدير 76.8 مليون دولار.

     

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