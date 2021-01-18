انخفاض صادرات الكهرباء من أذربيجان
AzerTAg.az
١٨.٠١.٢٠٢١ [١٤:٣٣]
باكو، 18 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)
انخفضت صادرات الكهرباء من أذربيجان خلال عام 2020.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية الأذربيجانية أنه تم تصدير مليار و323.5 مليون كيلوواط / ساعة من الكهرباء من البلد.
كانت تكلفة تصدير الطاقة الكهربائية في نفس الفترة 59.8 مليون دولار أمريكي.
يذكر أنه تم تصدير مليار و770.6 مليون كيلوواط / ساعة من الكهرباء من البلاد خلال عام 2019 في حين كانت تكلفة التصدير 76.8 مليون دولار.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٥.٠١.٢٠٢١ [١١:٢٨]
٠٧.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٢٦]
٠٧.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٠١]
٠٤.٠١.٢٠٢١ [١٩:٤٧]
١٨.٠١.٢٠٢١ [٢٠:٤٧]
١٨.٠١.٢٠٢١ [١٤:٢٣]
١٨.٠١.٢٠٢١ [١٣:٢٠]
١٨.٠١.٢٠٢١ [١٢:٢٢]
رضا ديغاتي يتحدث عن تاريخ شوشا والفظائع الأرمنية والتعددية الثقافية الأذربيجانية على قناة TV5MONDE الفرنسية
كما تحدث المصور الشهير عن التحيز الذي أظهرته الوسائل الإعلامية الفرنسية أثناء حرب قره باغ الثانية باريس، 18 يناير، أذرتاج حل المصور المعروف رضا ديغاتي ضيفاً على قناة TV5MONDE الفرنسية. وتحدث عن تاريخ مدينة شوشا مشيرا إلى أن أسسها حاكم قره باغ بناه علي خان.
كما تحدث المصور الشهير عن التحيز الذي أظهرته الوسائل الإعلامية الفرنسية أثناء حرب قره باغ الثانية باريس، 18 يناير، أذرتاج حل المصور المعروف رضا ديغاتي ضيفاً على قناة TV5MONDE الفرنسية. وتحدث عن تاريخ مدينة شوشا مشيرا إلى أن أسسها حاكم قره باغ بناه علي خان.
١٨.٠١.٢٠٢١ [١٨:١١]
١٨.٠١.٢٠٢١ [١٧:٥٣]
١٨.٠١.٢٠٢١ [١٧:٤٩]
١٨.٠١.٢٠٢١ [١٧:٢٣]
١٤.٠١.٢٠٢١ [٢٣:٣٣]
١١.٠١.٢٠٢١ [١٩:٤٩]
٠٨.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٣٧]
٠٥.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٥٩]
١٦.٠١.٢٠٢١ [٢٢:١٥]
١٥.٠١.٢٠٢١ [١١:٤٢]
١٤.٠١.٢٠٢١ [١٩:٤٩]
١٤.٠١.٢٠٢١ [١٨:١٢]
١١.٠١.٢٠٢١ [١٧:٣٣]
١٦.١٢.٢٠٢٠ [٢١:١٥]
٢٥.١١.٢٠٢٠ [٢١:١٧]
١٩.٠٩.٢٠٢٠ [٢١:٢٠]
١٨.٠١.٢٠٢١ [١٩:٠٣]
١٨.٠١.٢٠٢١ [١٢:٠٣]
١٦.٠١.٢٠٢١ [٢٠:٣٦]
١٨.٠١.٢٠٢١ [١٥:١٣]
١٥.٠١.٢٠٢١ [١٥:٠٨]
١٥.٠١.٢٠٢١ [١٤:٠٦]
١٥.٠١.٢٠٢١ [١١:٣٨]
١٦.٠١.٢٠٢١ [٢٠:٥٨]
١٦.٠١.٢٠٢١ [٢٠:٥٠]
١٦.٠١.٢٠٢١ [٢٠:٤٤]
١٦.٠١.٢٠٢١ [٢٠:٠٠]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك