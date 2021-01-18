انخفاض صادرات الكهرباء من أذربيجان

باكو، 18 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

انخفضت صادرات الكهرباء من أذربيجان خلال عام 2020.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية الأذربيجانية أنه تم تصدير مليار و323.5 مليون كيلوواط / ساعة من الكهرباء من البلد.

كانت تكلفة تصدير الطاقة الكهربائية في نفس الفترة 59.8 مليون دولار أمريكي.

يذكر أنه تم تصدير مليار و770.6 مليون كيلوواط / ساعة من الكهرباء من البلاد خلال عام 2019 في حين كانت تكلفة التصدير 76.8 مليون دولار.