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    علم وتعليم


    وزير التعليم الاذربيجاني يعقد مؤتمرا صحفيا في 22 يناير

    ١٨.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٣٩]

    باكو،18 يناير 

    سيعقد وزير التعليم الاذربيجاني إيمين أمراللايف مؤتمرا صحفيا في 22 يناير.

    افادت وكالة أذرتاج ان المؤتمر الصحفي سيتناول مسائل استئناف عملية التعليم والتربية وتقييم الاوضاع نظرا للقواعد التشريعية المتعلقة بالتدابير الوقائية ضد جائحة فيروس كورونا 19 في مؤسسات التعليمفي نظام الحجر الصحي الخاص.

    AZERTAG.AZ :وزير التعليم الاذربيجاني يعقد مؤتمرا صحفيا في 22 يناير
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