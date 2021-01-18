وزير التعليم الاذربيجاني يعقد مؤتمرا صحفيا في 22 يناير
AzerTAg.az
١٨.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٣٩]
باكو،18 يناير
سيعقد وزير التعليم الاذربيجاني إيمين أمراللايف مؤتمرا صحفيا في 22 يناير.
افادت وكالة أذرتاج ان المؤتمر الصحفي سيتناول مسائل استئناف عملية التعليم والتربية وتقييم الاوضاع نظرا للقواعد التشريعية المتعلقة بالتدابير الوقائية ضد جائحة فيروس كورونا 19 في مؤسسات التعليمفي نظام الحجر الصحي الخاص.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٤.٠١.٢٠٢١ [٢٣:٣٣]
١١.٠١.٢٠٢١ [١٩:٤٩]
٠٨.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٣٧]
٠٥.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٥٩]
١٨.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٣٨]
١٨.٠١.٢٠٢١ [٢١:٥٢]
١٨.٠١.٢٠٢١ [٢٠:٤٧]
١٨.٠١.٢٠٢١ [١٤:٢٣]
١٨.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٣٧]
١٨.٠١.٢٠٢١ [١٨:١١]
١٨.٠١.٢٠٢١ [١٧:٥٣]
١٨.٠١.٢٠٢١ [١٧:٤٩]
١٨.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٣٩]
١٤.٠١.٢٠٢١ [٢٣:٣٣]
١١.٠١.٢٠٢١ [١٩:٤٩]
٠٨.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٣٧]
١٨.٠١.٢٠٢١ [٢٣:٣٨]
١٦.٠١.٢٠٢١ [٢٢:١٥]
١٥.٠١.٢٠٢١ [١١:٤٢]
١٤.٠١.٢٠٢١ [١٩:٤٩]
١١.٠١.٢٠٢١ [١٧:٣٣]
١٦.١٢.٢٠٢٠ [٢١:١٥]
٢٥.١١.٢٠٢٠ [٢١:١٧]
١٩.٠٩.٢٠٢٠ [٢١:٢٠]
١٨.٠١.٢٠٢١ [١٩:٠٣]
١٨.٠١.٢٠٢١ [١٢:٠٣]
١٦.٠١.٢٠٢١ [٢٠:٣٦]
١٨.٠١.٢٠٢١ [١٥:١٣]
١٥.٠١.٢٠٢١ [١٥:٠٨]
١٥.٠١.٢٠٢١ [١٤:٠٦]
١٥.٠١.٢٠٢١ [١١:٣٨]
١٨.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٤٤]
١٦.٠١.٢٠٢١ [٢٠:٥٨]
١٦.٠١.٢٠٢١ [٢٠:٥٠]
١٦.٠١.٢٠٢١ [٢٠:٤٤]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك