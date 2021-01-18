وزير التعليم الاذربيجاني يعقد مؤتمرا صحفيا في 22 يناير

رضا ديغاتي يتحدث عن تاريخ شوشا والفظائع الأرمنية والتعددية الثقافية الأذربيجانية على قناة TV5MONDE الفرنسية

كما تحدث المصور الشهير عن التحيز الذي أظهرته الوسائل الإعلامية الفرنسية أثناء حرب قره باغ الثانية باريس، 18 يناير، أذرتاج حل المصور المعروف رضا ديغاتي ضيفاً على قناة TV5MONDE الفرنسية. وتحدث عن تاريخ مدينة شوشا مشيرا إلى أن أسسها حاكم قره باغ بناه علي خان.