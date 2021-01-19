وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية آلولار المحررة في محافظة كالبجر (فيديو)

باكو، 18 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية آلولار المحررة في محافظة كالبجر من وطأة الاحتلال الأرميني.

يذكر أن قرية آلولار تقع على ضفة نهر كشديك (تسمى مياه آلولار أيضا) من أحد روافد نهر تارتار. وتم احتلال القرية عام 1993 من قبل القوات المسلحة الأرمينية. وبحسب البيان الثلاثي الذي وقعه رئيس أذربيجان ورئيس روسيا ورئيس وزراء أرمينيا في 10 نوفمبر نتيجة حرب قاراباغ الثانية، تم تسليم محافظة كالبجر إلى أذربيجان في 25 نوفمبر عام 2020.

يمكن مشاهدته في هذا الرابط:

https://video.azertag.az/files/video/2021/1/161098067437566368.mp4