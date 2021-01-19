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    سياسة


    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية شكرجيك المحررة في محافظة فضولي (فيديو)

    ١٩.٠١.٢٠٢١ [١٤:٢٤]

    باكو، 19 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية شكرجيك بمحافظة فضولي المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.

    يذكر أن القوات المسلحة الأرمنية احتلت قرية شكرجيك في عام 1993.

    قام الجيش الأذربيجاني الذي وجه ضربة ساحقة للعدو في الحرب الوطنية بتحرير القرية في 9 نوفمبر عام 2020.

    تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16110478522814858275.mp4

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية شكرجيك المحررة في محافظة فضولي (فيديو)
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