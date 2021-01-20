الشركات اليابانية حريصة على المشاركة في الاعمال في مجال الطاقة الكهربائية في الاراضي المحررة من الاحتلال

باكو، 20 يناير (أذرتاج)

قال السفير الياباني في اذربيجان جونيجي وادا في لقائه مع وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف ان تحرير الاراضي الاذربيجانية من الاحتلال الارميني وإعادة وحدة الاراضي لاذربيجان مهم للتنمية المقبلة للبلد معلنا ان شركات يابانية حريصة على اعمال البناء والترميم في مجال الطاقة الكهربائية في الاراضي المحررة من الاحتلال.

قيل في اللقاء ان الشركات اليابانية تنفذ مشاريع ناجحة في مجال الطاقة في اذربيجان.

كما نوقشت آفاق التعاون بين اذربيجان واليابان في مجالات الطاقة الكهربائية والمتجددة في الاراضي المحررة من الاحتلال.