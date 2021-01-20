باكو، 20 يناير، أذرتاج

عقد الاجتماع المخصص لعام نظامي ونوائي في معهد نظامي كنجوي للأدب بمشاركة موظفي سفارة أوزبكستان في اذربيجان.

افاد معهد الأدب لوكالة أذرتاج أن مدير المؤسسة العلمية الأكاديمي عيسى حبيبيلي شدد على أهمية مثل هذا الاجتماع لإعداد خطة العمل في الذكرى الـ880 لميلاد نظامي كنجوي والذكرى الـ580 لميلاد علي شير نوائي. وأشير إلى أنه كمساهمة في العلاقات الأدبية بين البلدين الشقيقين، أصدر المعهد في عام 2020 عدداً خاصاً من المجلة العلمية الدولية "الأبحاث المقارنة في الأدب" المتكونة من 44 مقالة حول العلاقات الأدبية الأذربيجانية الأوزبكية.

حضر الاجتماع السكرتير الأول للسفارة الأوزبكية بهرام جيلوف والملحق أيبك أكرموف ورئيس قسم العلاقات الأدبية بين أذربيجان وتركمانستان وأوزبكستان، الدكتوره في علم اللغة ألماس بناتوفا والدكتور في علم الاجتماع سمير ستاروف والسكرتير العلمي للمعهد الدكتور في فقه اللغة محمد حسنلي.

تحدث المتحدثون عن المكانة الخاصة لكل من نظامي كنجوي وعلي شير نوائي في الأدب التركي بالكامل، وبالتالي تحدثوا عن أهمية الاحتفال بالذكرى السنوية لهذين الشاعرين العبقريين. اشاد المجتمع العلمي في أذربيجان وأوزبكستان باهمية تنظيم المؤتمرات على أنه دعم علمي لهذه الذكرى السنوية. ونتيجة للمناقشات، تقرر تنظيم المؤتمر في موضوع "نظامي ونوائي: الاصالة والحداثة" في شهر فبراير.