وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية دوردجينار المحررة في محافظة فضولي (فيديو)

باكو، 21 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية دوردجينار بمحافظة فضولي المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.

يذكر أن القوات المسلحة الأرمنية احتلت قرية دوردجينار في عام 1993.

قام الجيش الأذربيجاني الذي وجه ضربة ساحقة للعدو في الحرب الوطنية بتحرير القرية في 20 أكتوبر عام 2020.

تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:

https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16112317254213435989.mp4