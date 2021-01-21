مقطع فيديو لقرية كنديري بمحافظة كالبجر المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)

باكو، 21 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية كالبجر المحررة في محافظة كالبجر من وطأة الاحتلال الأرميني.

يذكر أن القرية تقع على ضفة نهر تارتار. وتم احتلال القرية عام 1993 من قبل القوات المسلحة الأرمينية. وبحسب البيان الثلاثي الذي وقعه رئيس أذربيجان ورئيس روسيا ورئيس وزراء أرمينيا في 10 نوفمبر نتيجة حرب قاراباغ الثانية، تم تسليم محافظة كالبجر إلى أذربيجان في 25 نوفمبر عام 2020.

يمكن مشاهدته في هذا الرابط:

https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16112406025698941588.mp4