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    استشهاد جندي اذربيجاني في انفجار لغم

    ٢١.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٣٦]

    باكو، 21 يناير (أذرتاج)

    استشهد الجندي الاذربيجاني جوادوف رشاد فرزعلي اوغلو جراء انفجار لغم في 21 يناير.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع انه يجري التحقيق في الحادث المأساوي.

    AZERTAG.AZ :استشهاد جندي اذربيجاني في انفجار لغم
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