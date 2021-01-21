باكو، 21 يناير (أذرتاج) استشهد الجندي الاذربيجاني جوادوف رشاد فرزعلي اوغلو جراء انفجار لغم في 21 يناير. افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع انه يجري التحقيق في الحادث المأساوي.

AZERTAG.AZ : استشهاد جندي اذربيجاني في انفجار لغم

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده