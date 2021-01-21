استشهاد جندي اذربيجاني في انفجار لغم
AzerTAg.az
٢١.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٣٦]
باكو، 21 يناير (أذرتاج)
استشهد الجندي الاذربيجاني جوادوف رشاد فرزعلي اوغلو جراء انفجار لغم في 21 يناير.
افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع انه يجري التحقيق في الحادث المأساوي.
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