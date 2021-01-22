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    علم وتعليم


    بدء العطلة الشتوية في المدارس ابتداء من 27 يناير

    ٢٢.٠١.٢٠٢١ [١٣:٢٨]

    باكو، 22 يناير (اذرتاج).

    تبدأ العطلة الشتوية في المدارس ابتداء من 27 يناير.

    افادت وكالة اذرتاج ان هذا قالها وزير التعليم الاذربيجاني إيمين أمراللايف في مؤتمر صحفي عقده في 22 يناير.

    اضاف الوزير ان العطلة الشتوية ستستمر حتى 1 فبراير.

    AZERTAG.AZ : بدء العطلة الشتوية في المدارس ابتداء من 27 يناير
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