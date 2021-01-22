إيمين أمراللايف: نؤيد تنظيم الدروس العملية حضوريا
AzerTAg.az
٢٢.٠١.٢٠٢١ [١٥:٣٠]
باكو، 22 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)
نؤيد تنظيم الدروس العملية في مؤسسات التعليم العالي والتعليم المهني. ولكن، سيتم اتخاذ قرار في الأسابيع المقبلة لاستئناف الدروس حضوريا في هذه المؤسسات التعليمية. سيأخذ هذا القرار في الاعتبار ديناميكيات انتشار الفيروس.
أفادت وكالة اذرتاج ان هذا قالها وزير التعليم الاذربيجاني إيمين أمراللايف في مؤتمر صحفي عقده في 22
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