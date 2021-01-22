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    علم وتعليم


    تقديم القروض التعليمية للطلاب

    ٢٢.٠١.٢٠٢١ [١٥‎:٣٩]

    باكو، 22 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    سيتم تقديم القروض التعليمية للطلاب.

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذا قالها وزير التعليم الاذربيجاني إيمين أمراللايف في مؤتمر صحفي عقده في 22 يناير.

    قال الوزير إنه قد تم تخصيص 80 مليون مانات من ميزانية الدولة في هذا الصدد

     

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