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    علم وتعليم


    وزير التعليم: الدراسة في المدارس حضوريا 3 مرات في الاسبوع

    ٢٢.٠١.٢٠٢١ [١٧:٢٢]

    باكو، 22 يناير (اذرتاج)

    قال وزير التعليم إمين امرللايف في مؤتمر صحفي في 22 يناير ان الدراسة في المدارس ستنظم حضوريا 3 مرات في الاسبوع، ذلك لتخفيض الكثافة في الصفوف. اما المناطق القليلة الكثافة فيخطط الدوام 4 او 5 مرات في الاسبوع.

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