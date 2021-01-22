وزير التعليم: الدراسة في المدارس حضوريا 3 مرات في الاسبوع
AzerTAg.az
٢٢.٠١.٢٠٢١ [١٧:٢٢]
باكو، 22 يناير (اذرتاج)
قال وزير التعليم إمين امرللايف في مؤتمر صحفي في 22 يناير ان الدراسة في المدارس ستنظم حضوريا 3 مرات في الاسبوع، ذلك لتخفيض الكثافة في الصفوف. اما المناطق القليلة الكثافة فيخطط الدوام 4 او 5 مرات في الاسبوع.
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