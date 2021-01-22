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    اقتصاد


    زيادة الإنتاج في قطاعات الكهرباء والغاز والبخار بنسبة 2.4 في المائة

    ٢٢.٠١.٢٠٢١ [١٧:٤٨]

    باكو، 22 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    تم توفير مليار و974.4 مليون مانات من المنتجات في قطاع الكهرباء والغاز وإنتاج البخار والتوزيع والإمداد خلال العام السابق.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن هذا الرقم زاد بنسبة 2.4 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

    بلغ حجم الإنتاج في قطاع إمدادات المياه ومعالجة النفايات ومعالجتها 318.6 مليون مانات بعد انخفاضه بنسبة 10.4 في المائة.

    تم إنتاج 5.3 في المائة في قطاعات إنتاج الكهرباء والغاز والبخار والتوزيع والإمداد و0.9 في المائة في قطاع إمدادات المياه ومعالجة النفايات وتجهيزها.

    AZERTAG.AZ : زيادة الإنتاج في قطاعات الكهرباء والغاز والبخار بنسبة 2.4 في المائة
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