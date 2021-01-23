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    سياسة


    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية يوخاري عبد الرحمانلي المحررة في محافظة فضولي (فيديو)

    ٢٣.٠١.٢٠٢١ [١٣:١٥‎]

    باكو، 23 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية يوخاري عبد الرحمانلي بمحافظة فضولي المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.

    يذكر أن القوات المسلحة الأرمنية احتلت القرية في عام 1993.

    قام الجيش الأذربيجاني الذي وجه ضربة ساحقة للعدو في الحرب الوطنية بتحرير القرية في 20 أكتوبر عام 2020.

    تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16113208456022565121.mp4

     

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية يوخاري عبد الرحمانلي المحررة في محافظة فضولي (فيديو)
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