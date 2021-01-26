المؤتمر الدولي في جامعة أذربيجان الحكومية للاقتصاد: التراث المسيحي الألباني لأذربيجان - معبد خوداونغ

باكو، 26 يناير، أذرتاج

إقيم المؤتمر الدولي حول "التراث المسيحي الألباني لأذربيجان - معبد خوداونغ " من قبل إدارة التنسيق والتنظيم لمركز التعددية الثقافية ومراكز البحوث في جامعة أذربيجان الحكومية للاقتصاد.(UNEC) تفيد أذرتاج أن عميد المعهد اللاهوتي الأذربيجاني عاقل شيرينوف في حديثه في المؤتمر الذي أدارته رئيسة القسم رأنا حسينوفا، شدد على أهمية هذه القضية. وأشار إلى أن معبد خوداونغ الألباني في كلبجر هو أكبر مجمع دير في أذربيجان. أذربيجان دولة متعددة الثقافات وقد تم الحفاظ على معبد خوداونغ لأكثر من ألف عام. نتيجة لتحرير أراضينا المحتلة، أعيد دير خوداونغ إلى أصحابه الشرعيين ويزور الزوار هذا المعبد كواحد من أهم المعابد ليس فقط في بلادنا بل في العالم كله.

قالت رئيسة مركز التعددية الثقافية لدى جامعة أذربيجان الحكومية للاقتصاد البروفيسور محبت باشاييفا إن آثار ألبانيا القوقازية هي التراث التاريخي والثقافي للشعب الأذربيجاني. وأشارت إلى أن الأرمن بدأوا ممارسة سياسة الاحتلال ضد أذربيجان، خاصة في أواخر القرن العشرين، حيث دمروا العديد من المعالم التاريخية التي حافظنا عليها لقرون ودمر بوحشية أكثر من 1000 أثر تاريخي، بما في ذلك المعابد الألبانية. تم تزويرها وتقديمها ككنيسة أرمنية. بفضل مساعي القائد الأعلى المنتصر إلهام علييف وجيشنا المجيد في حرب الـ44 يوماً تم تحرير آثارنا التاريخية من الاحتلال وتم نقل حقيقة آثار وتاريخ قره باغ إلى المجتمع الدولي. ستصبح قره باغ، مثل مناطق أذربيجان الأخرى، مكاناً لقيم متعددة الثقافات.

تحدث رئيس الجماعة الدينية المسيحية الألبانية الأودينية في جمهورية أذربيجان روبرت موبيلي عن مكان معبد خوداونغ في تراثنا التاريخي وهو لؤلؤة كلبجر ومكان خاص لأودي. وقال إنه سيتم اليوم ترميم هذه المعابد تحت رعاية دولتنا وقريباً ستفتح هذه المعابد الألبانية على العالم للحج والسياحة.

قال خطيب دير خوداونغ رفيق داناكاري إنه فخور جداً بعودة الدير إلى أصحابه. قال إنه بعد سنوات طويلة من الشوق عاش فرحة الصلاة في ديره الأصلي.

تحدث كل من أستاذ التاريخ والنظرية السياسية لأكاديمية فولغوغراد لخدمة الدولة ريتشارد داناكاري وأستاذة كلية إيمانويل لجامعة تورنتو نازيله إسكنداروفا ورئيس مجلس إدارة البيت الأذربيجاني الهولندي (NAE) إلخان ميرهاشملي والسكرتيرة العلمية لـNAE لالا آيدميروفا عن الإجراءات المتخذة لتقديمه إلى العالم.

قدمت مقترحات لترويج تراث ألبانيا القوقازية في كندا وأوروبا لتغطية الأبحاث التي أجراها مركز التعددية الثقافية لجامعة أذربيجان الحكومية للاقتصاد في الوسائل الإعلامية الأجنبية وتنظيم مؤتمرات مشتركة مع الجامعات الأوروبية. كما شددوا على أهمية التعاون في توعية الشباب الأوروبي والأذربيجاني حول تراث ألبانيا القوقازية.

وفي الختام قالت الأستاذة محبت باشاييفا إن المقترحات التي طرحها المشاركون في المؤتمر سيتم تقييمها.