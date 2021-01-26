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    خبير جغرافي: خلال 5 سنوات الماضية، مستوى سطح المياه في بحر الخزر انخفض بوتيرة أسرع

    ٢٦.٠١.٢٠٢١ [١١:٢٣]

    باكو، 26 يناير، أذرتاج

    تسارعت عملية انخفاض مستوى سطح المياه في بحر الخزر على مدى السنوات الخمس الماضية، هذا بسبب تغير المناخ والجفاف.

    أبلغ رئيس قسم علوم المناظر الطبيعية وتخطيطها في معهد الأكاديمي حسن علييف للجغرافيا الدكتور في الفلسفة في الجغرافيا الأستاذ المشارك ميرنوح إسماعيلوف هذه الأفكار لوكالة أذرتاج.

    وأشارت إلى أنه بناء على طبيعة التضاريس في بعض أجزاء لانكران انخفض منسوب سطح المياه في بحر الخزر 2 و3 و4 أمتار وفي منطقة نابران تبلغ نسبة الانخفاض من 200 إلى 300 متر وفي بعض المناطق يشكل انخفاض مستوى سطح المياه انخفاضا أعلى. بحسب التضاريس بلغ انخفاض مياه البحر حتى 2 كيلومتر في بعض الأماكن من شواطئ نفطشالا إلى بلدة نريمانكند في لانكران. يتبين أشد تراجع المياه في الشواطئ حتى مناطق أبشيرون وسومغاييت ومختدير. لم تصل مياه نهر كور تقريباً إلى بحر الخزر هذا العام لأسباب معروفة في النهر. كما أدى انخفاض هطول الأمطار في منطقة بحر الخزر إلى شح المياه في البحر.

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