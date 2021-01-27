وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية دميرجيلر لمحافظة قوبادلي المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)

باكو، 26 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية دميرجيلر لمحافظة قوبادلي المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.

يذكر أن القوات المسلحة الأرمنية احتلت القرية في عام 1993. قام الجيش الأذربيجاني الذي وجه ضربة ساحقة للعدو في الحرب الوطنية بتحريرها في عام 2020.

يمكن مشاهدته في هذا الرابط:

https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16116691371827439168.mp4