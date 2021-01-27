وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية خلفشه المحررة في محافظة فضولي (فيديو)

باكو، 27 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية خلفشه بمحافظة فضولي المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.

يذكر أن القوات المسلحة الأرمنية احتلت القرية في عام 1993.

قام الجيش الأذربيجاني الذي وجه ضربة ساحقة للعدو في الحرب الوطنية بتحرير القرية في عام 2020.

تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:

https://video.azertag.az/files/video/2021/1/1611755229393824767.mp4