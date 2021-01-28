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    إنتاج الطاقة الكهربائية من محطات طاقة الرياح

    ٢٨.٠١.٢٠٢١ [١٥‎:١٠]

    باكو، 28 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    أنتجت محطات طاقة الرياح الناشطة على نطاق الجمهورية خلال شهر ديسمبر من العام السابق 7.5 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه تم توليد 1.8 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية في محطات الطاقة الشمسية في البلاد خلال الشهر الماضي.

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