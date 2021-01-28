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    سياسة


    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية عليبكلي المحررة في محافظة كالبجر (فيديو)

    ٢٨.٠١.٢٠٢١ [١٥‎:٢٥‎]

    باكو، 28 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية عليبكلي المحررة في محافظة كالبجر من وطأة الاحتلال الأرميني.

    تم احتلال القرية عام 1993 من قبل القوات المسلحة الأرمينية. وبحسب البيان الثلاثي الذي وقعه رئيس أذربيجان ورئيس روسيا ورئيس وزراء أرمينيا في 10 نوفمبر نتيجة حرب قاراباغ الثانية، تم تسليم محافظة كالبجر إلى أذربيجان في 25 نوفمبر عام 2020.

    يمكن مشاهدته في هذا الرابط:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16118142113068713927.mp4

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية عليبكلي المحررة في محافظة كالبجر (فيديو)
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